CAN mini-foot Libye / Cérémonie d'ouverture : La compétition débute sous haute sécurité.

Pour cette édition inédite de la coupe d'Afrique de mini-football, la Libye pays hôte s'est fixée comme défi de relever l'organisation dans un contexte social et politique tendu.



Avec notamment l'existence de deux gouvernements au sein du territoire national (un gouvernement reconnu par l'ONU et un autre formé de milices locales).



À cet effet, l'ensemble des axes de circulation du centre ville, le lieu de résidence des délégations africaines et le stade devant accueillir les matches ont été quadrillés par les forces de sécurité.



Ceci pour assurer la bonne tenue de cette première Coupe d'Afrique de mini-foot qui se déroulera du 5 au 12 mai à Tripoli. La cérémonie a été lancée en grande pompe sous la présence effective des autorités locales.

Le match d'ouverture a opposé le pays hôte la Libye qui a défait la Côte d'Ivoire 1 à 0. De leur côté les lions du mini-foot entrent en jeu ce dimanche 6 mai face à la Tunisie.