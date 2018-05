CAN mini-foot Libye 2018 / Sénégal-Libye : "Nous devons nous attendre à un match difficile, l'équipe sera seule contre tous" (Mouhamadou Lèye, trésorier exécutif CDP mini-foot)

S'exprimant à quelques heures du match Sénégal vs Libye pour le compte de la demi-finale de la coupe d'Afrique de mini-football, le trésorier exécutif du comité pour le développement et la promotion du mini-football au Sénégal, Mouhamadou Lèye, est revenu sur la qualification difficile des Lions face au Nigéria. Non sans préciser que l'équipe sénégalaise devra affronter vents et marées pour venir à bout de la Libye.