CAN mini-foot Libye 2018 : "Les lions affûtent leurs crocs"

Pour les besoins de cette première édition de la coupe d'Afrique de mini-foot libye 2018. La délégation de l'équipe nationale sénégalaise a rallié Tripoli hier 4 Mai en début de soirée.



En perspective de la competition qui debute ce 5 mai, le sélectionneur nationale Cheikh Sidi Ba et ses hommes ont effectué leur premier galop d'entraînement ce Samedi. Séance qui s'est déroulée au club El Madina en centre ville, non loin de l'hôtel des lions.



Pour cette première séance d'entraînement en terre libyenne, l'accent a été mise sur le jeu de passes courtes, la précision de frappe devant le buts, le pressing et la récupération du ballon.



Concernant leur entrée en lice, les lions du mini-foot affronteront demain (19h30 GMT au stade Youssef Soltane Abou Sahmine) la Tunisie l'une des équipe favorite du tournoi.