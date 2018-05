CAN mini-foot : Le Sénégal s'impose largement face à l'Afrique du Sud (8-1)

A la mi-temps au stadium Al Madina de Tripoli, l'équipe nationale du mini-foot s'est procurée les meilleures occasions et a offert la meilleure impression. La preuve par le score de 5 à 1, en faveur des Lions à la pause.



Le Sénégal poursuit parfaitement son aventure libyenne en s’imposant largement face à l'Afrique du Sud (8-1), lors de la deuxième journée de la phase de poule de la Coupe d'Afrique de mini-football. Momo Cissé, puis Moustapha Nam, après Mouhamed Niang Diop, Khalifa Ayanda et Sidath Ndiaye, ils ont permis à la sélection sénégalaise d'emporter largement la rencontre et d'entrevoir une qualification pour les demi-finales.



L'équipe sénégalaise prend provisoirement la tête de la poule B. Les Lions du mini foot ont été les plus menaçants sur l’ensemble du match. Les hommes de Cheikh Sidy Ba se sont amusés. Prochain match des Lions ce jeudi face au Nigéria...