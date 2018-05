CAN mini-foot : Le Sénégal en finale

Le Sénégal a battu la Libye vendredi (3-2, tirs au but) et défiera la Côte d'Ivoire en finale de la CAN mini-foot, samedi.



Avant cette demi-finale, le coach libyen affirmait que le Sénégal jouait "le meilleur football du tournoi". La physionomie de la demi-finale a confirmé son propos tant le match a été équilibré.

Comme contre le Nigeria, les Lions ont ouvert le score par Moustapha Seck "Zam", avant de se faire rejoindre sur un penalty imaginaire, sifflé en fin de match. L'arbitre a tendu une perche aux libyens, à une minute de la fin.

L'équipe nationale de mini-foot remporte cette demi-finale très serrée, face au pays hôte, par tirs au but...