CAN U23 / Sénégal - Guinée : Koto dévoile ses 25 "Lionceaux" pour la double confrontation (Document)

Le Sélectionneur des U23, Joseph Koto, a rendu publique la liste des 25 "Lionceaux" en perspective de la double confrontation Guinée vs Sénégal du 20 Mars 2019 et Sénégal vs Guinée du 24 Mars 2019. Cette double confrontation comptera pour le second tour des éliminatoires de la CAN U23 Égypte 2019...