CAN U20 : le Sénégal qualifié en demi-finale et à la Coupe du monde !

Finaliste malheureux des deux dernières éditions, le Sénégal a tenu son rang en disposant 2-0 du Ghana ce mercredi dans le choc du groupe B de la CAN des moins de 20 ans. Avec ce succès, les Lionceaux font coup double en assurant d’une part leur qualification pour les demi-finales de la compétition mais aussi leur billet pour le Mondial U20 !

Auteur d’un doublé (11e, 45e), l’attaquant de Casa Sport, Youssouph Badji, aura été le grand artisan de ce succès. Désormais, le Sénégal compte 3 points d’avance sur le Ghana et le Mali et comme ces deux équipes s’affrontent lors de la dernière journée samedi, les protégés de Youssouph Dabo sont sûrs de terminer au pire 2es.

De leur côté, le Ghana et le Mali se disputeront la seconde place qualificative au cours d’une véritable "finale". Le Burkina Faso est quant à lui éliminé et défiera le Sénégal seulement pour l’honneur.