CAN U17 Tanzanie 2019 : Les 8 pays qualifiés connus

Les 8 pays qualifiés à la 13ème édition de la CAN U17 Tanzanie 2019 sont connus à l’issue des éliminatoires zonales. Ils s’agit de la Tanzanie (pays hôte), du Sénégal et de la Guinée (Union des Fédérations ouest africaines de football, Zone A) du Nigeria (Union des fédérations ouest-africaines de football, Zone B), du Cameroun (Zone Uniffac, Union des fédérations de football d’Afrique centrale), du Maroc (Zone Unaf, Union nord africaine de football), de l’Angola (Zone Cosafa, Conseil des associations de football en Afrique Australe) et de l’Ouganda (Zone Cecafa, Confédération de l’association de football de l’Afrique de l’Est et du Centre)...