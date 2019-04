CAN U17 / Spectaculaire match d’ouverture : Le Nigeria bat la Tanzanie (5-4)

La Tanzanie, le pays organisateur et le Nigeria ont régalé le public de Dar es Salam dimanche, en match d’ouverture de la CAN U17, édition 2019. 9 buts au total et une victoire des Golden Eaglets 5-4.

Ce sont les hommes de Manu Garba qui trouvent en premier la faille par Olaniyan. Mais Godfrey rétablit la parité dans la foulée. Dans une première partie déjà spectaculaire, le Nigeria va inscrire deux autres buts par Ubani et Amoo. 1-3 à la pause.



Au retour des vestiaires, les Seregenti boys vont revenir au score par deux fois par Godfrey pour son doublé et Pius. Mais en fin de partie, Ibraheem Jabaar offre le succès au Nigeria. Les Golden eaglets empochent trois précieux points du match.



Dans l’autre rencontre du groupe A, l’Angola a pris le meilleur sur l’Ouganda 1-0 par une réalisation de Capita.