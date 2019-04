CAN U17 / Sénégal - Maroc : les « lionceaux » arrachent le nul pour leur première sortie (1-1)

Pour leur entrée en lice dans la CAN des U17 en Tanzanie, l'équipe nationale de football du Sénégal qui a fini d'affronter le Maroc, se contente du nul.

Avec un début de match rythmé de part et d'autre, les 22 acteurs n'ont pas tardé à se montrer dangereux. Notamment le Maroc avec un pressing haut sur le bloc sénégalais, un marquage incisif et coriace qui donnera lieu à quelques attaques placées sans conséquences.

Réagissant dans la foulée, les « lionceaux » détenant la possession du ballon (55% en première mi-temps) ont pu sortir la tête de l'eau et se remettre dans le sens du jeu en réussissant quelques attaques placées. (0-0) à la pause.

La seconde période du match démarre en catastrophe pour Malick Daff et ses protégés surpris par le Maroc à la 46e (1-0.) La réaction sénégalaise ne tardera pas avec coup sur coup deux attaques dans la surface adverse. Deux frappes repoussées in extremis par le portier Marocain. À force de pousser le Sénégal réussira à revenir dans la partie (1-1.)

Un point qui sauve les « lionceaux » qui pourront se relancer lors de leur prochaine sortie contre la Guinée ce mercredi à 14h GMT. Un match quasi couperet, puisque que la Guinée battue (2-0) par le Cameroun lors de son premier match voudra se relancer. A l’issue de cette première journée le Cameroun est en tête du groupe B avec 3 points, suivi par le Sénégal et le Maroc 1 points, la Guinée figure à la dernière place.