CAN U17 / Le sélectionneur Malick Daff réagit suite à la première sortie des « Lionceaux » : « C’est un nul équitable »

Très lucide à l’issue du premier match de son groupe, le technicien Sénégalais a reconnu la performance de l’équipe adverse : « On n’a pas joué notre jeu, il faut reconnaître qu’en face il y avait une belle équipe Marocaine qui nous a posé beaucoup de problèmes. Surtout sur le plan tactique, ils ont effectué un pressing haut pour couper nos premières relances. D’habitude on sortait proprement le ballon, ce qu’on n’a pas réussi à faire. Je pense que l’entraineur adverse nous a beaucoup étudié, il maitrisait notre manière de jouer. »



Par ailleurs, Malick Daff reste serein et se projette déjà sur la suite de la compétition : « Il y avait beaucoup d’hésitation de notre coté et quelques erreurs individuelles. C'est un bon point pris, je félicite le coach Marocain. Maintenant nous allons bien préparer le match contre la Guinée ce mercredi. Ça sera un match difficile, les Guinéens voudront se relancer dans la compétition après leur défaite contre le Cameroun. »