CAN U17 / Le coach Malick Daff reste confiant : « Nous sommes prêts à faire quelque chose en Tanzanie »

Le sélectionneur de l’équipe nationale de football des moins de 17 ans a exprimé hier, lors de la cérémonie de remise de drapeau, son optimisme quant à une bonne participation de ses protégés à la CAN.

‘’On sait ce qui nous attend. On s’est bien préparé, les autres aussi, mais nous sommes bien prêts à faire quelque chose dans cette compétition’’, a déclaré le technicien.



L’équipe sénégalaise, logée dans la poule B de la compétition, entre en lice lundi prochain face au Maroc. Elle affrontera trois jours plus tard la Guinée avant d’en découdre avec le Cameroun le 21 avril.



‘’Nous nous attendons à des matches difficiles. Aucune compétition n’est facile, mais nous avons bien travaillé depuis plus d’un an. Nous avons même gagné des tournois bien que tout ne soit pas parfait’’, a analysé Malick Daff.

Les quatre nations qualifiées pour les demi-finales de la CAN des U17 représenteront le continent à la Coupe du monde de la catégorie prévue au Pérou en Amérique du Sud cette année.