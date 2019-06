CAN U17 / Fraude sur l'âge : La CAF confirme la sanction contre la Guinée, le Sénégal réintégré parmi les qualifiés au mondial U17 (Document)

La CAF à travers son comité exécutif, vient de rendre publique sa décision officielle concernant l'affaire de fraude mettant en cause deux joueurs de la Guinée (Aboubacar Conté et Ahmed Tidiane Keïta) lors de la précédente CAN des U17 en Tanzanie.

Ainsi la Guinée a été disqualifiée, une situation qui permet aux "Lionceaux" de réintégrer le top 4 des équipes qualifiées pour le mondial U17 au Brésil...