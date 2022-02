CAN / L'entraîneur du Burkina Faso rend hommage à Aliou Cissé : « Beaucoup de respect pour lui... »

L'entraîneur de la sélection nationale de football du Burkina Faso, Kamou Malo, a félicité son collègue entraîneur, Aliou Cissé qui dirige les Lions du Sénégal depuis six ans.



Avant leur confrontation en demi-finale de la CAN 2022, concernant l'affiche Sénégal vs Burkina Faso, l'entraîneur du Burkina a souligné l'émergence de l'expertise africaine avec beaucoup de sélections gérées par des fils du continent noir.



Plus de visibilité et de reconnaissance avec comme un des pionniers, Aliou Cissé, qui a joué un rôle important selon Kamou Malo. "Le combat d'Aliou Cissé est le même que je mène pour avoir beaucoup de visibilité sur le coaching africain... Il n'y a pas très longtemps chaque pays allait chercher son sorcier blanc", a-t-il souligné...