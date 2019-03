CAN Egypte 2019 : Signature d’un accord-cadre entre la CAF et l’Egypte

Le président de la CAF Ahmad Ahmad, et Mr Hany Abo Rida, le président du comité d’organisation local et président de la fédération Egyptienne de Football, ont signé le lundi 25 février dernier au siège de la CAF, l’accord cadre liant les deux parties pour l’organisation de la CAN Egypte 2019.



Le document de 120 pages résume les engagements des deux entités et détaille les spécifications techniques et financières pour l’organisation de la compétition qui se déroulera du 21 juin au 19 Juillet 2019.



À titre de rappel, la CAN édition Egypte avec 24 équipes se déroulera sur cinq sites : Le Caire (Deux stades), Alexandrie, Ismaïly, Suez et Port-Saïd.