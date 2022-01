CAN, Covid-19 et tanière / Entre promenades et causeries, Aliou Cissé dévoile le quotidien des Lions : "Ils n'ont pas le temps d'aller en..."

Les Lions vivent une coupe d'Afrique de football assez particulière. D'après, le coach Aliou Cissé les joueurs passent tant bien que mal le temps entre les séances d'entraînement, les causeries et promenades au Tagidor hôtel de Bangou. L'entraîneur sénégalais a admis que ce n'était pas évident de tenir le coup pendant 40 jours, depuis le stage de préparation jusqu'au début de la CAN...