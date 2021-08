CAN Cameroun 2022 : Le Tirage au sort prévu ce mardi à 18h00 Gmt…

Après plusieurs reports, le tirage au sort de la prochaine coupe d’Afrique des nations (CAN) est prévu ce mardi, à 18h00 Gmt au Cameroun (Yaoundé.)

Justement, le pays hôte sera dans le chapeau A en compagnie des champions en titre, les Algériens et des vice-champions d’Afrique, le Sénégal en plus de la Tunisie, du Nigeria et du Maroc.

Des pays que les Lions du Sénégal ne croiseront donc pas en phase de poules. Mais, d’autres grosses pointures telles que le Ghana, l’Égypte de Moh Salah ou encore la Côte d’ivoire pourraient être logées dans la même poule que le Sénégal.

En effet, avec la configuration des chapeaux, un tirage au sort peu « chanceux » pourrait donner lieu à des duels épiques, entre ces 32 sélections, dès les phases de poules.

Cette cérémonie fortement attendue marquera le début de cette campagne africaine qui suscite déjà beaucoup d’attente et d’enthousiasme sur le continent africain.

La CAN 2022 se déroulera du 09 janvier au 06 février prochain…

Chapeau 1: Algérie, Cameroun, Sénégal, Tunisie, Nigeria, Maroc

Chapeau 2: Burkina-Faso, Guinée, Ghana, Egypte, Mali, Côte d’Ivoire,

Chapeau 3: Guinée Bissau, Sierra Leone, Gabon

, Mauritanie, Cap-Vert, Zambie,

Chapeau 4: Guinée équatoriale, Malawi, Gambie, Soudan, Ethiopie, Comores