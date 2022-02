CAN Cameroun 2021 : Le Sénégal en finale, « Khar Yalla » vibre pour les Lions et Cheikhou Kouyaté

A quelques heures du coup d’envoi de la finale Sénégal-Egypte, le quartier « Khar Yalla » n’a d’yeux que pour son Cheikhou Kouyaté. Les habitants se sont levés très tôt, ce dimanche, et ont brandi le drapeau national. Ils étaient plus d’une centaine rassemblés, assis ou debout tout excités, à attendre l’exploit de leur voisin, camarade ou ancien coéquipier. Une fresque géante en hommage à Cheikhou a été peinte sur les murs de son quartier natal. Le vert, le jaune et le rouge ont envahi les rues de « Khar Yalla », à quelques heures du coup d’envoi de la finale de la 33ᵉ édition de la CAN.