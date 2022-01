CAN - Cameroun 2021: La Sonatel arme ses clients.

Toujours fidèle à ses clients et partenaires historiques du football depuis plus de 20 ans, la Sonatel, à travers sa marque Orange accompagne l’équipe nationale du Sénégal à la Coupe d’Afrique des Nations Total énergies 2021 qui se déroule du 8 janvier au 10 février au Cameroun. Ainsi tout l’écosystème sportif autour des Lions du Sénégal a été mobilisé à travers le Slogan ‘’Sunu Yéené, Boolo Dieuli ndam li’’. Un slogan qui sonne comme une profession de foi, au côté des supporters et amoureux du ballon rond. En tant que Sponsor leader, Orange met en place un important dispositif financier et humain pour faire vivre aux sénégalais une CAN mémorable et inoubliable.



Le comité de supporters « 12ème Gaïndé et l’Association Nationale de la Presse Sportive (ANPS) ont bénéficié de la traditionnelle subvention pour préparer au mieux la CAN avec respectivement des montants de dix millions et de cinq millions. Un geste symbolique hautement qualifié par les bénéficiaires y compris les lions, qui auront leur part du gâteau (appels, sms et Internet) y compris des dotations téléphoniques pour un an. Toujours dans le but de mieux se rapprocher de ses clients, Orange met en place "Sponsor You" la marque qui placera les fans au cœur de la CAN et plus de 23 supporters auront la chance d'aller assister à un match au Cameroun gratuitement. À ce Titre, Sonatel vous propose des Fan Zone un peu partout à travers le pays pour vous faire vivre les grands moments de la CAN, une sera installée au Terrain ACAPES des Parcelles Assainies à Dakar.



Des efforts exclusifs seront mis à la disposition des clients pendant cette période. E-shop Orange propose en exclusivité des maillots des Lions, Megawin, Orange Money, pour ne citer que celles-ci, vous feront aussi vivre une belle CAN. La Coupe d’Afrique des Nations est un rendez-vous majeur en Afrique et au-delà des frontières des pays compétiteurs. Sonatel fidèle à ses clients vous plonge au cœur de la 33ème édition de la coupe d'Afrique des nations Cameroun 2021 avec tous les amateurs du ballon rond, pour vivre et partager ces moments historiques du football africain.