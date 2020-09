CAN Beach Soccer : Qualification au mondial, quête d’un 6 ème sacre, relance du tourisme, ces enjeux qui attendent le Sénégal.

La prochaine coupe d’Afrique de Beach Soccer sera organisée tel un évènement sportif de la



dimension d’une CAN sénior de football. Une forte déclaration du ministre des sports Matar Ba qui se réjouissait de la désignation du Sénégal pour recevoir le tournoi final.







D’après Bilal Sène, arbitre international et responsable du football spécifique (Beach Soccer et Futal) délégué à la Ligue de Saint-Louis, cet évènement sportif comporte plusieurs enjeux…







Dans un premier temps, il s’agira selon lui, de prendre en compte les avancées de la discipline au Sénégal. Et, par la suite, de comprendre le principe du tournoi final.







« Quand on parle de tournoi final, ce qu’il faut comprendre par là c’est que les pays en lice vont jouer des préliminaires. D’ailleurs, Il y a de cela deux ans, on avait joué les éliminatoires ici même à Dakar. C’était le premier match officiel de Beach Soccer du Sénégal, lors de la double confrontation contre le Cap-Vert. On s’était qualifié avant de remporter le trophée en 2019… »







Il s’agira aussi pour les « Lions » du football de plage d’aller chercher un ticket qualificatif au prochain mondial prévu en Russie. « Le tournoi final sera aussi qualificatif pour la prochaine coupe du monde de Beach soccer prévue en Russie. Les deux pays finalistes de la CAN se qualifieront directement pour le mondial. » Un challenge de taille pour la bande à Alseyni Ndiaye, le capitaine emblématique de la sélection dirigée par Ngalla Sylla.







Bilal Sène qui a assisté à l’éclosion et au développement du Beach Soccer Sénégalais voit également en cette opportunité l’occasion de remporter un 6 ème titre de champion d’Afrique.







« L’essentiel est de gagner le pari de l’organisation et de la participation et remporter notre 6 ème trophée… »







Pour ce qui est du futur site où se dérouleront les confrontations entre sélections Africaines, le président de la fédération sénégalaise de football (FSF), Me Augustin Senghor, semble avoir jeté son dévolu sur la station balnéaire Saly.







Une manière de profiter des projecteurs qui seront braqués sur la destination Sénégal le



temps que durera la CAN. Une position que comprend parfaitement Bilal :



« Concernant le site qui va accueillir le tournoi, ça sera à la fédération, de concert avec l’État, c’est-à-dire le ministère des sports, qui va de définir le lieu. Vous savez le Beach Soccer est une discipline qui concerne aussi bien le sport que le tourisme. Au Sénégal, le site touristique le plus-en vue, c’est Saly. La fédération veut aussi vendre la



destination Saly… »







Si pour l’heure rien n’est encore acté, la région de Saint-Louis pourrait aussi faire l’affaire estime-il. « Par ailleurs, il existe d’autres régions qui regorgent de potentialités comme Saint-Louis. Rien n’est encore officiel, Saly est pour le moment la première option… Si vous voyez bien, le championnat de Beach de Soccer se joue entre Dakar et Saint-Louis. Ces deux régions ont toutes les dispositions pour accueillir le tournoi. »







La date de ce rendez-vous très attendu sur le continent noir devrait bientôt être révélée par la CAF en tenant compte bien évidemment de l’évolution de la pandémie.