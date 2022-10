CAN Beach Soccer 2022 : À l’issue d’un match serré, le Sénégal bat l’Égypte et file en demi-finale…

Le Sénégal continue d’imposer sa domination implacable aux autres sélections de Beach Soccer. Pour leur seconde sortie de cette 10ème coupe d’Afrique de Beach Soccer, les Lions ont réussi à battre une coriace équipe égyptienne qui s’est finalement inclinée (6-4) ce dimanche, à Maputo (Mozambique.)

Dans ce match à rebondissements, c’est le gardien sénégalais, Al Seyni Ndiaye qui s’est offert le luxe de marquer et d’ouvrir le score pour les Lions. Une habitude chez le capitaine de la sélection sénégalaise qui compte quelques réalisations à son compteur but.

Auteur d’un quadruplé contre l’Ouganda Seydina Mandione Laye Diagne y est allé de son doublé d’un coup-franc direct, il sera imité par Jean Ninou Diatta, Mamour Diagne et Seydina Issa Laye Sène, tous buteurs.

Les champions d’Afrique qui sont leader du groupe B, avec deux victoires et une très bonne différence de buts, sont assurés de disputer les demi-finales.

Un ouf de soulagement pour Mamadou Diallo qui a de la marge et donc la possibilité de faire tourner son effectif ce lundi (13h30 Gmt) pour leur dernier match de la phase de groupe face à Madagascar deja éliminé après deux revers de suite...