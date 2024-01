CAN 2024 / FANZONES : Contrat tripartite entre la RTS, SD Consulting et le ministère des sports pour animer les 46 départements du Sénégal !

Dans une cérémonie riche en couleurs et marqué par une parfaite illustration de la diversité culturelle africaine à travers un défilé, le duo RTS et SD Consulting a lancé sa Coupe d’Afrique des nations (CAN). C’est précisément sur l’esplanade de la place de la Nation (Ex obélisque), que la RTS et la société SD Consulting ont procédé à la cérémonie de lancement de la campagne CAN Côte d'Ivoire 2024, ce 9 janvier.

Une occasion saisie par le groupe SD Consulting pour réitérer son engagement à œuvrer à la réussite de cette mission, mais aussi faire le point sur l’organisation des Fanzones officielles dans les 46 départements du Sénégal, en soutien aux Lions qui iront défendre leur titre durant cette 34ème édition de la Coupe d’Afrique des nations.

Représenté par Chérif Diaw, le directeur général de SD Consulting, Serigne Diagne, s’est également félicité de cette collaboration tripartite tout en promettant de se montrer à la hauteur des objectifs assignés. Lors de son allocution, Mr Diaw d'indiquer que : « La RTS détentrice des droits terrestres et digitaux vient encore une fois renouveler sa confiance à la société SD consulting spécialisée dans l’évènementiel. Ce compagnonnage a débuté à la coupe d’Afrique en Égypte en 2019. En 2022 au Cameroun, le Senegal a enfin remporté sa première étoile au grand bonheur des supporters. Ce fut l’occasion pour nous, SD consulting, en partenariat avec la RTS de mettre en œuvre la vision du chef de l’État qui consistait à mettre des fanZones au niveau des 46 départements du Sénégal. C’est à travers le directeur général de la RTS que la vision du chef de l’État a été réalisée en partenariat avec SD Consulting qui, dans sa mission de « service public », a sollicité ses partenaires tels 37/5 de Moustapha Diop, réputé dans le domaine de l’événementiel. Il n’a ménagé aucun effort pour relever le défi d’une parfaite organisation des fanzones à travers le Sénégal », a déclaré Mr Diaw.

De son côté le directeur général de la RTS, Racîne Talla a livré un message de remerciement à ses partenaires et d’union sacrée autour de la sélection nationale. « Aimons notre pays et accompagnons notre équipe nationale, l’État a mis les moyens matériels et financiers et c’est l’occasion pour moi de remercier tous mes collaborateurs car à la RTS, c’est des pionniers à tout point de vue ! »

Rappelons que New World TV (NWTV), en sa qualité d'agent exclusif de la Confédération Africaine de Football (CAF) chargé de la commercialisation des droits CAN Côte d'Ivoire 2023, a officiellement notifié que seule la RTS a acquis les droits exclusifs free to air (FTA) de diffusion de la CAN 2023 ; qu'aucun autre média (radio ou télévision) en dehors de la RTS n'est autorisé à diffuser un match de la compétition et ou ériger des FANZONES...