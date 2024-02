CAN 2023 : La Haute-commission nigériane en Afrique du Sud conseille aux supporters des Super Eagles de cacher leur joie en cas de victoire

La rivalité de longue date entre les équipes de football des deux pays anglophones que sont l'Afrique du Sud, pour les Bafana Bafana, et le Nigéria avec les Super Eagles, se fait déjà sentir avant même que les deux nations n'aient eu à se rencontrer pour la demi-finale.

Ça sent déjà le roussi entre l'Afrique du Sud et le Nigéria. En effet, ce mercredi, à partir de 17 heures, l'équipe des Bafana Bafana et les Super Eagles devraient se faire face pour se frayer un passage direct pour la finale. De quoi faire brûler d'ambition les deux camps réchauffés à bloc pour ce soir.

D'ailleurs, une dispute diplomatique a éclaté entre le Nigéria et l'Afrique du Sud ce mercredi. La Haute-commission nigériane en Afrique du Sud a averti les supporters de football nigérians de s'abstenir de célébrations bruyantes en cas de victoire de leur équipe. Cet avertissement visait à empêcher la provocation d’attaques xénophobes de la part de partisans sud-africains frustrés. Mais l'Afrique du Sud affirme que cela n'a fait que créer une "fausse alerte". Dans un récent communiqué, le département sud-africain des relations internationales et de la coopération (Dirco) a déclaré qu'il n'y avait "aucun antécédent de hooliganisme dans le football parmi les Sud-Africains" lors des matches contre le Nigeria.

"Nous sommes convaincus que l'Afrique du Sud, une nation passionnée de sport, ne représente aucune menace pour les citoyens nigérians, et nous ne partageons pas les appréhensions exprimées par le Haut-commissariat", a ajouté Dirco. "Cet avis est regrettable, car il semble créer une inquiétude et des tensions inutiles entre les citoyens sud-africains et les Nigérians vivant ou visitant l'Afrique du Sud."

Notons que l'Afrique du Sud a connu une vague d’attaques xénophobes contre les Africains venus d’autres pays, les tenant responsables de leurs soucis économiques. C'est pour cette raison que dans un communiqué publié mardi, le service diplomatique nigérian a déclaré qu'il émettait cet avertissement parce qu'il avait vu en ligne des preuves de "menaces voilées" proférées par des Sud-Africains. Il conseille aux Nigérians vivant en Afrique du Sud de "faire attention à leurs propos, de faire attention à l'endroit où ils choisissent de regarder le match, en particulier dans les lieux publics, et de s'abstenir de participer à des célébrations bruyantes, tumultueuses ou provocatrices en cas de victoire des Super Eagles."