CAN 2022 : Quel tirage pour les Lions du Sénégal ?

Quel sera le sort du Sénégal ce soir au Palais des sports de Yaoundé, à l’issue du tirage des poules qui constituent la prochaine coupe d’Afrique de football ? Lors de la coupe d’Afrique 2019, le Sénégal était tombé sur l’Algérie, le Kenya et la Tanzanie dans un groupe C abordable pour Aliou Cissé et ses Lions. Un tirage qui avait permis au Sénégal de se qualifier sans trop de difficultés malgré la défaite (1-0), subie contre l’Algérie, en match de poule.







Pour cette édition 2022, le Sénégal est certain de ne pas affronter le pays hôte, le Cameroun, l'un des prétendants au sacre, avec qui il partage le chapeau 1. Ainsi que l’Algérie (invaincue depuis 27 matches d’affilée), championne en titre, la Tunisie et ou le Maroc et le Nigeria tous assez bien nantis pour aller soulever le trophée au soir du 06 février 2022.







Cependant, le tirage pourrait s’avérer corsé dans l’éventualité où les cadors du chapeau 2 (Égypte, Ghana, Côte d’ivoire, Mali) venaient à croiser les Lions de la téranga d’entrée de compétition. On se rappelle de la CAN Caire 1986 avec la victoire 1-0 du Sénégal face à l’Égypte. Les deux pays s’étaient retrouvés à la CAN 2002, toujours en match de poule, avec une victoire 1-0 pour les Pharaons qui avaient réussi à éliminer le Sénégal en demi-finale en 2006 (2-1). Des oppositions qui pourraient se représenter lors de cette 33ème édition, dont le tirage au sort est imminent.







Pour ce qui est des voisins du Mali, leur dernière confrontation en phase finale de la CAN, avec le Sénégal remonte à 2004 (1-1.) Toujours parmi les potentiels adversaires des Lions, on peut citer la belle sélection du Burkina Faso, en 2000 et 2004 les burkinabé avaient tenu en échec le Sénégal à ces championnats d’Afrique avec deux matches nuls (1-1, 0-0.)







Toutefois, il faudra également compter avec les petits poucets tels que : Les Seychelles, les Comores, la Sierra Leone, la Gambie et ou le Malawi qui constituent de bons tirages pour le Sénégal. Le Cap-Vert et la Mauritanie qui font de très belles prestations depuis quelques années sont de probables challengers pour les coéquipiers de Sadio Mané…