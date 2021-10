CAN 2022 : Possibilité de présenter 28 joueurs, une bonne nouvelle pour Aliou cissé et certains lions.

Les sélectionneurs auront la possibilité, cette fois-ci, de présenter une liste élargie de 28 joueurs, au lieu des 23 habituels, pour la prochaine CAN au Cameroun. Une décision de la Confédération africaine de football(CAF), qui fera certainement plaisir à Aliou Cissé et certains lions qui n’avaient aucune chance de faire partie du voyage au Cameroun.



Selon nos confrères du journal « le quotidien du sport », c’est une information du directeur des compétitions de la CAF, Samson Adamou. Les 24 nations qualifiées à la 33ème édition de la coupe d’Afrique des nations, qui aura lieu du 9 janvier au 6 février prochain au Cameroun, auront la possibilité de présenter 28 joueurs au lieu des 23 habituels. Une décision liée à la pandémie de la covid-19.



« Cette décision a été prise pour permettre aux équipes participantes d’avoir une plus grande liste d’effectifs pour la compétition au cas où certains joueurs seraient positifs pour le coronavirus », lit-on. « Au vu de ce qui précède, nous tenons à vous informer que l’inscription des 5 joueurs supplémentaires n’est qu’une option et non une obligation. Chaque fédération prendra en charge le coût du voyage international, ainsi que l’hébergement de ces joueurs supplémentaires sur la liste définitive », poursuit la note.



PAS DE SOUCIS DANS LA CONFECTION DE LA LISTE DÉFINITIVE



Cette décision pourrait être perçue comme une très bonne nouvelle par Aliou Cissé. Ce dernier fera sans doute partie des sélectionneurs qui pourraient valider cette option. L'entraîneur des lions travaille avec presque le même groupe depuis plus d’un an, excepté Abdou Diallo, Nampalys Mendy, Fodé Ballo-Touré ou encore Bouna Sarr, qui ont rejoint la tanière récemment. Cela se vérifie dans ses différentes publications de listes, ou il convoque au moins 25 joueurs. Avec cette possibilité de convoquer 28 joueurs, il ne devrait pas avoir trop de soucis dans la confection de la liste.