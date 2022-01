CAN 2022 / Mauvaises Conditions d'hébergement de la Gambie, Tom Saintfiet lance un énorme coup de gueule : « On ne nous respecte pas! »

Tom Saintfiet, le sélectionneur national de la Gambie a lancé un véritable coup de gueule ce dimanche, au cours de la conférence de presse d'avant-match contre la Guinée.



Déplorant avec la dernière énergie la manière dont l'équipe gambienne est traitée depuis le début du tournoi. Il a fait savoir qu'en plus de faire plus de 2 heures de route, en bus, pour rallier leur stade, il est très difficile pour la délégation gambienne de se restaurer vu les conditions d'hébergement déplorables.



Après avoir souligné sur le service d'hôtel laisse véritablement à désirer, le coach de la Gambie d'informer l'opinion internationale qu'il y a jusqu'à six joueurs qui partagent la même chambre. Une situation à peine imaginable dans un contexte sanitaire miné par la pandémie de la Covid-19.



Un véritable scandale pour Tom Saintfiet qui l'a dénoncé tout en insistant sur le fait que la vérité doit se faire sur le terrain en toute équité. Cette retentissante information vient directement entacher le comité d'organisation local de la CAN, et la CAF de manière plus générale.