CAN 2022 / Le roi du Baleng explique comment il a préparé Bafoussam : « On a purifié le stade avant le premier match... »

Fo Negou Tela Guyaum, le roi du Baleng (zone ouest de Bafoussam) a reçu la presse sportive sénégalaise, en marge d'une visite de courtoisie dans son royaume. Faisant partie de l'un des cinq rois de cette partie ouest du Cameroun, il est revenu sur les rituels et dispositions mystiques pris pour recevoir la compétition.



« J'ai entrepris avec un groupe de sociétés secrètes, pour déjà vous accueillir à l'aéroport, et le premier jour du match, depuis la veille, on a pris un certain nombre de dispositions dans le sens de purifier le stade... rendre le stade accueillant et sécurisé », a-t-il fait savoir aux journalistes sénégalais, en parlant du stade Kouekong de Bafoussam...