CAN 2022 : Le Sénégal jouera ses matches dans le Bafoussam Stadium de Kouekong...

Logés dans le groupe C, les Lions du Sénégal, joueront leurs matches de phase de poules dans le Bafoussam Stadium de la localité de Kouekong (Cameroun), à environ une dizaine de kilomètres du centre-ville.



Tel que dévoilé par la confédération africaine de football (CAN) il y a quelques jours avant le tirage au sort, conformément au dispatching établi par le comité d'organisation, les futures sélections du groupe B avaient hérité dudit stade.



Avec ses 20.000 places, le stade de Bafoussam qui a été construit en 2015 et inauguré le 30 avril 2016, se rapproche quelque peu de la configuration du Lat Dior de Thiès où les Lions du Sénégal évoluent depuis 2018.



Toutefois, l'infrastructure sportive qui répond parfaitement aux normes FIFA, comporte une pelouse naturelle ainsi que toutes les commodités permettant aux différentes équipes d'y pratiquer un football alléchant.