CAN 2022 : Le Sénégal et la Guinée se neutralisent dans le derby ouest-africain (0-0)

C'était assurément la plus belle affiche du groupe B, le duel fratricide entre les voisins sénégalais et guinéens. Un match très disputé par les 22 acteurs qui n'ont pas fait dans la dentelle sur la pelouse du Kouekong.



Pour ces retrouvailles entre Lions et pensionnaires du Syli national, le vent n'a pas forcément tourné en faveur d’un côté ou d’un autre.

Conséquence, pas de vainqueur pour le derby ouest-africain. Un succès aurait été synonyme, pour le vainqueur, de qualification pour les huitièmes de finale de cette CAN 2022.



Il faut dire que rien n'a été simple pour Aliou Cissé dont le 4-2-3-1 n'a pas donné les résultats escomptés face au 3-5-2 mis en place par Kaba Diawara sur le banc du Syli.



Dans ce match assez haché dans la construction et l'utilisation du ballon, les Sénégalais ont eu leur meilleur occasion à la 55e sur un corner joué à la rémoise entre Bouna Sarr et Saliou Ciss qui trouvait la tête d'Abdou Diallo. La claquette salvatrice de Aly Keita permettra à la Guinée de garder son but inviolé.



À la 68eme de jeu, Bouna Sarr manquait l'impensable après avoir bénéficié d'un très bon ballon servi par Sadio Mané dans la surface de réparation du Syli, son crochet intérieur droit réussi, il mettra sa frappe placé coté gauche, hors du cadre pourtant à sa portée. Un gros gâchis dans une seconde période pourtant largement dominée par le Sénégal.



Loin d'avoir abdiqué dans ce match à la fois fou et indécis, Issiaga Sylla et ses compères d'attaque ont continué à chercher la faille souvent bloqués par Pape Abou Cissé et Abdou Diallo si ce n'est l'excellent Cheikhou Kouyaté auteur d'un match plein. Finalement les filets n'auront pas tremblé, au grand dame du public qui est venu nombreux assister au derby.



Avec ce résultat les deux sélections qui devraient assez logiquement se qualifier pour les huitièmes de finales, vont devoir jouer la première place du groupe B lors de la dernière journée de la phase de poules.



Ce sera le mardi 18 janvier, avec simultanément un Sénégal vs Malawi et un Guinée - Zimbabwe à 16h00 GMT.