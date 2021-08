CAN 2022/GROUPE B : « Le Sénégal est dans un groupe a priori facile, mais avec un adversaire coriace » (anciens internationaux et spécialistes)

« Le Sénégal est dans une poule a priori facile » (Cheikh Sidy Ba)



D'après l’ancien défenseur central des lions, « je pense que le Sénégal est dans une poule a priori facile. On a peut-être la Guinée qui sera notre adversaire le plus difficile à jouer. Ce sera un derby ouest-africain très attendu. Pour ce qui est du Malawi et du Zimbabwe, ce sont des adversaires à la portée du Sénégal. Logiquement, le Sénégal est le favori de la poule », a constaté le coach de l' équipe nationale du Sénégal de mini-foot. Cependant, Cheikh Sidy Ba de notifier dans les colonnes du quotidien Stades que l'équipe dirigée par Aliou Cissé ne doit pas venir en taille patron. « Il doit respecter ses adversaires et être au même niveau que la Guinée, le Zimbabwe et le Malawi pour gagner ses matches. Rien n'est gagné d'avance. Des rencontres difficiles, il faut s'y attendre », a-t-il instruit.



« La Guinée était un adversaire coriace » (Ferdinand Coly)



Le niveau de la compétition de cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, sera élevé si on regarde les 24 qualifiés et la composition des poules. C'est en tout cas l'avis du finaliste de la CAN de 2002. Mais tout compte fait, ce dernier évalue que rien ne sera facile pour l'équipe du Sénégal. « Le Zimbabwe et le Malawi sont des adversaires à prendre au sérieux. Mais pour moi, l'équipe qui peut bousculer le Sénégal est bien sûr la Guinée. Elle a toujours été un adversaire coriace. Aujourd'hui ils ont des joueurs en devenir. Ce sera une belle confrontation, un derby », dira Ferdinand Coly avant d'ajouter « qu'on va peut-être y aller avec un esprit nerveux, mais il faudra se concentrer, sachant que ce sera une compétition qui va durer trois à quatre semaines. Il faut chercher les moyens de sortir de ce groupe d'abord, ensuite enchaîner les huitièmes, quarts, demies et finale. Prendre les matches au sérieux, essayer de mettre de l’intensité ».



« On peut rivaliser avec le Sénégal » (Didier Six, Sélectionneur de la Guinée)



Le Sily national de Guinée fait partie des sélections qui ont su se faire une place dans le football africain depuis quelques années. Cette nouvelle génération est composée de jeunes locaux et internationaux comme Naby Keïta de Liverpool, Ibrahima Traoré du Borussia Möenchengladbach, Amadou Diawara de L'As Rome entre autres. Ainsi avec cette nouvelle composition, le sélectionneur estime que son équipe peut rivaliser avec le Sénégal dont il partage le groupe B. « Les 24 équipes ne sont pas là par hasard. Notre objectif est d'avoir le meilleur résultat possible. L'objectif principal, quand on rentre sur le terrain que ça soit pour un match amical ou une compétition, c'est de gagner. Nous allons prendre les matches un par un. Notre équipe a su prendre de l'expérience et de la confiance. Maintenant, on peut rivaliser avec le Sénégal », a-t-il déclaré après l'annonce de la composition des poules pour cette Coupe d'Afrique des Nations 2022 qui se déroulera du 6 janvier au 6 février au Cameroun.