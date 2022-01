CAN 2022 / Covid-19, Cheikh Seck dévoile le règlement CAF : « Il faut au moins 11 joueurs et un gardien pour pouvoir jouer ou perdre le match... »

Quels sont les risques qui attendent les sélections nationales de football lourdement touchées par la Covid-19 ? Une question à laquelle a répondu, Cheikh Seck, chargé des compétitions au niveau de la fédération sénégalaise de football.



D'après lui, les responsables de la Confédération africaine de football (CAF) ont établi des conditions que devront remplir les nations qui prendront part à cette CAN menacée par les ravages de la pandémie. "Il faut au moins 11 joueurs et un gardien pour pouvoir jouer ou sinon perdre le match sur tapis vert", a-t-il renseigné à la suite de la détection de 03 nouveaux cas de Covid-19 dans le groupe sénégalais.



Même s'il n'est pas totalement d'accord avec ladite mesure, Cheikh Seck pense que toutes les équipes sont menacées et ou déjà touchées par le virus de sorte qu'il va falloir faire avec. À titre illustratif, l'effectif de la Gambie est totalement décimée par la Covid-19, au moment où le Burkina Faso compte déjà 09 cas positifs dont 04 joueurs.



Les burkinabè qui doivent jouer le match d'ouverture contre le pays organisateur, le Cameroun, ont déjà contesté ces résultats sur fond de suspicions, exigeant de nouveaux tests...