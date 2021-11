CAN 2022 : Blessé au genou, avec son club (Watford), Ismaïla Sarr déjà forfait ?

Ismaïla Sarr sera indisponible pour une durée d’au moins un mois, a-ton-appris ce mardi à travers un communiqué de son club Watford FC.



« Ismaïla Sarr souffre d’une blessure aux ligaments du genou qui nécessitera une nouvelle analyse dans environ un mois. Le club publiera alors une mise à jour sur son état. D’ici là, il continuera d’être suivi et évalué par l’équipe médicale du club. »



Pour l’heure, le club anglais reste assez mesuré concernant l’état de santé de son attaquant et la durée exacte de son indisponibilité.





Élément quasi indispensable dans le dispositif tactique du sélectionneur national, Aliou Cissé, son forfait serait un coup dur pour le Sénégal à quelques semaines de la CAN 2022 (9 janvier au 06 février.)



Avec Sadio Mané, Ismaïla Sarr qui a claqué un doublé lors de son dernier match avec les Lions contre le Congo, est un sérieux atout offensif. Après les forfaits de Krépin Diatta et Bouna Sarr, la tanière s’affaiblirait davantage…