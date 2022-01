Dans une tanière décimée par la Covid-19, Aliou Cissé a dû composer un onze complètement inédit pour affronter le Zimbabwe en phase de poules de la CAN. Sur la pelouse du stade Kouekong de Bafoussam, seuls Sadio Mané, Idrissa Gana Gueye, Diao Keita Baldé et Cheikhou Kouyaté avaient déjà disputé une phase finale de Coupe d'Afrique.



Le reste du groupe étant complètement des "bleus", 07 Lions inexpérimentés. Pourtant, le coach Cissé s'est montré assez conciliant et protecteur à leur endroit. « Je ne suis pas les gens qui pensent que les joueurs qui n'ont pas l'expérience de la CAN ne peuvent pas être bons. Je ne crois pas à ça… »