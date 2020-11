CAN 2021 : Le programme des 3e et 4e journées des éliminatoires.

Après un an d'interruption, les éliminatoires de la CAN 2021 peuvent enfin reprendre. Arrêtées à cause du coronavirus, les équipes nationales africaines vont retrouver les pelouses à partir du 11 novembre pour le compte des 3e et 4e journées. Au programme, nous aurons six jours de foot non-stop, mais malheureusement les 48 rencontres auront lieu à huis clos.