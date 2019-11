CAN 2021 : La CAF en passe de ramener la compétition en Janvier-Février…

La Coupe d’Afrique des Nations en été, c’est sans doute déjà terminé… Selon L’Equipe, la CAN 2021 au Cameroun devrait se dérouler aux mois de janvier et février. La CAF a visiblement plié devant le diktat de la FIFA. Alors que le président de l’instance Ahmad Ahmad se félicitait du changement de calendrier de la plus prestigieuse compétition africaine des nations avec un passage à l’heure d’été, tout porte à croire que la CAN reviendra dès la prochaine édition à l’heure d’hiver.