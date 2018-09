CAN 2019 : le programme de la 2e journée des éliminatoires

Samedi 8 septembre 2018 –



Guinée équatoriale – Soudan, à Bata [groupe A]

Comores – Cameroun, à Mitsamiouli [groupe B]

Maroc – Malawi, à Casablanca [groupe B]

Gabon – Burundi, à Libreville [groupe C]

Gambie – Algérie, à Bakau [groupe D]

Afrique du Sud – Libye, à Durban [groupe E]

Seychelles – Nigeria, Victoria [groupe E]

Kenya – Ghana, à Kasarani [groupe F]

Mauritanie – Burkina Faso, à Nouakchott [groupe I]

Egypte – Niger, à Alexandrie [groupe J]

Mozambique – Guinée-Bissau, à Maputo [groupe K]

Namibie – Zambie, à Windhoek [groupe K]

Ouganda – Tanzanie, à Kira [groupe L]



Dimanche 9 septembre 2018 –



Madagascar – Sénégal, à Antanarivo [groupe A]

Soudan du Sud – Mali, à Juba [groupe C]

Togo – Bénin, à Lomé [groupe D]

Ethiopie – Sierra Leone, à Addis-Abeba [groupe F]

Congo – Zimbabwe, à Brazzaville [groupe G]

Liberia – RD Congo, à Monrovia [groupe G]

Guinée – République centrafricaine, à Conakry [groupe H]

Rwanda – Côte d’Ivoire, à Kigali [groupe H]

Angola – Botswana, à Luanda [groupe I]

Swaziland – Tunisie, à Mbabane [groupe J]

Lesotho – Cap-Vert, à Maseru [groupe L]



NB : Le Cameroun, pays hôte de la CAN 2019, est qualifié d’office. Les premiers de chaque groupe ainsi que les onze meilleurs deuxièmes décrocheront leur place en phase finale, sauf dans la poule des Camerounais où les règles seront peut-être différentes.