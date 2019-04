CAN 2019 : Yaya Touré et Ahmed Hassan procèderont au tirage au sort ce vendredi

Tous les yeux seront rivés sur le Sphinx et les pyramides ce vendredi lors du tirage au sort de la CAN Total 2019. Alors que la composition des chapeaux est désormais connue, on sait qui aura la lourde charge de procéder au tirage au sort.



Il s’agit de l’ancien international Ivoirien Yaya Touré quadruple ballon d’or Africain qui sera sur scène en compagnie de l’Égyptien Ahmed Hassan. Ce dernier est à ce jour le recordman du nombre de sélection avec l’Égypte (184.)



D’autres légendes du football Africain seront également présentes dans la capitale Égyptienne comme : Antoine Bell, Rigobert Song, El Hadji Diouf, Moustapha Hajji... Le président de la FIFFA Gianni Infantino participera également à la cérémonie.