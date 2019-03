CAN 2019 : Voici les 23 équipes qualifiées

Les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations ont pris fin ce soir. Ainsi, nous connaissons désormais les 24 qualifiés. Parmi eux, plusieurs pays étaient déjà présents pour l'édition 2017 : le Cameroun, la Guinée-Bissau, le Sénégal, la Tunisie, l'Algérie, le Zimbabwe, la République Démocratique du Congo, le Maroc, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Ghana, le Mali et l'Ouganda.



Et plusieurs équipes retrouvent la compétition : le Nigéria (victorieux en 2013), l'Angola (qualifiée en 2013), la Guinée (qualifiée en 2015), la Namibie (qualifiée en 2008), l'Afrique du Sud (qualifiée en 2015), le Kenya (qualifié en 2004), la Tanzanie (qualifiée en 1980) et le Bénin (qualifié en 2010). Enfin, Madagascar découvre la compétition, tout comme le Burundi et la Mauritanie.