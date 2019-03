CAN 2019 / Mbaye Niang : ’’On doit se faire respecter sur le terrain’’

Devenu un grand atout offensif pour l’équipe nationale du Sénégal derrière Sadio Mané, Mbaye Niang s'est illustré, samedi dernier contre Madagascar, en inscrivant un doublé avec les Lions de la Téranga lors de la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019.



L’attaquant des lions qui, normalement, devrait être au rendez-vous en Égypte en juin prochain, croit bien aux chances de l’équipe nationale du Sénégal pour la victoire finale. "En Égypte, on devra se faire respecter sur le terrain si on veut atteindre notre objectif final", affirme l'attaquant du Stade Rennais.



Le Sénégal fait partie des têtes d'affiche pour la CAN et il est logé dans le chapeau 1 en vue du tirage au sort prévu le 12 avril au Caire.

La coupe d’Afrique des Nations, une compétition que les coéquipiers de Sadio Mané n'ont jamais remportée.