CAN 2019 : Les 3 favoris du sélectionneur du Cameroun, Clarence Seedorf

Le sélectionneur de l’équipe du Cameroun, Clarence Seedorf, voit trois nations émerger en Égypte, lors de la prochaine Coupe d’Afrique des nations (22 juin au 19 juillet). Dans une déclaration reprise par Stades, l'ancien joueur néerlandais réaffirme : "Notre ambition est de gagner la CAN. Tout le monde voudra gagner. (…) Il y aura des grands compétiteurs comme l'Égypte, le Maroc ou le Sénégal. En ce qui nous concerne, on veut viser haut. On est le champion sortant."