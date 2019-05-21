CAN 2019 : Les 23 de Corentin Martins, sélectionneur de la Mauritanie.

Gardiens : Souleymane Diallo, Namori Diaw, Babacar Diop
Défenseurs : Bakary Ndiaye, Abdoul Bâ, Sally Sarr, Diadié Diarra, Harouna Sy, Moustapha Diaw, Aly Abeid, Abdoul Kader Thiam
Milieux : Med Dellahi Yaly, Ibrahim Coulibaly, Diallo Guidilèye, Khassa Camara, Alassane Diop, Abdoulaye Silèye Gaye « Palaye », El Hacen El ID,
Attaquants : Adama Bâ, Ismail Diakhité, Bessam, Souleyame Anne, Hemeya Tanji
Réservistes : Assane Aly (Red Star FC/France), Hamza Jawar (USON Mondeville/France), Ousmane Samba (JA Drancy/France), Abdallahi Mahmoud (Deportivo Alaves/Espagne), Idrissa Thiam (ASAC Concorde), Amadou Niass (Salam Zgharta/Liban), Mohamed Abdallahi Soudani (DRB Tedjenanet/Algérie)
Défenseurs : Bakary Ndiaye, Abdoul Bâ, Sally Sarr, Diadié Diarra, Harouna Sy, Moustapha Diaw, Aly Abeid, Abdoul Kader Thiam
Milieux : Med Dellahi Yaly, Ibrahim Coulibaly, Diallo Guidilèye, Khassa Camara, Alassane Diop, Abdoulaye Silèye Gaye « Palaye », El Hacen El ID,
Attaquants : Adama Bâ, Ismail Diakhité, Bessam, Souleyame Anne, Hemeya Tanji
Réservistes : Assane Aly (Red Star FC/France), Hamza Jawar (USON Mondeville/France), Ousmane Samba (JA Drancy/France), Abdallahi Mahmoud (Deportivo Alaves/Espagne), Idrissa Thiam (ASAC Concorde), Amadou Niass (Salam Zgharta/Liban), Mohamed Abdallahi Soudani (DRB Tedjenanet/Algérie)
Autres articles
-
PSG : Unai Emery juge Neymar meilleur que Kylian Mbappé !
-
Action citoyenne : Près de 15 familles bénéficient d’un précieux « Ndimbeul » ramadan
-
Les images de la 7e édition du "NDOGOU DU CŒUR" aux Maristes initiée par Almamy Ly fidèle de Serigne Galass Mbacké Ibn Serigne Abdou Lahad.
-
Edouard Mendy : « Je suis convaincu à 100% que le Sénégal peut gagner la CAN »
-
Kara Mbodj : « La CAN 2019, j’y pense... »