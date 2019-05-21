CAN 2019 : Les 23 de Corentin Martins, sélectionneur de la Mauritanie.

Le sélectionneur de l'équipe nationale de la Mauritanie, Corentin Martins, a annoncé ce mardi sa liste de 23 joueurs pour la Coupe d'Afrique des nations 2019 en Egypte. Voici les 23 Mourabitounes retenus pour la CAN.