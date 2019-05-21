CAN 2019 : Les 23 de Corentin Martins, sélectionneur de la Mauritanie.

Le sélectionneur de l'équipe nationale de la Mauritanie, Corentin Martins, a annoncé ce mardi sa liste de 23 joueurs pour la Coupe d'Afrique des nations 2019 en Egypte. Voici les 23 Mourabitounes retenus pour la CAN.


CAN 2019 : Les 23 de Corentin Martins, sélectionneur de la Mauritanie.
Gardiens : Souleymane Diallo, Namori Diaw, Babacar Diop

Défenseurs : Bakary Ndiaye, Abdoul Bâ, Sally Sarr, Diadié Diarra, Harouna Sy, Moustapha Diaw, Aly Abeid, Abdoul Kader Thiam

Milieux : Med Dellahi Yaly, Ibrahim Coulibaly, Diallo Guidilèye, Khassa Camara, Alassane Diop, Abdoulaye Silèye Gaye « Palaye », El Hacen El ID,

Attaquants : Adama Bâ, Ismail Diakhité, Bessam, Souleyame Anne, Hemeya Tanji


Réservistes : Assane Aly (Red Star FC/France), Hamza Jawar (USON Mondeville/France), Ousmane Samba (JA Drancy/France), Abdallahi Mahmoud (Deportivo Alaves/Espagne), Idrissa Thiam (ASAC Concorde), Amadou Niass (Salam Zgharta/Liban), Mohamed Abdallahi Soudani (DRB Tedjenanet/Algérie)
 
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Mardi 21 Mai 2019
Dakaractu



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