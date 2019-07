CAN 2019 : Le Sénégal en quarts de finale après sa victoire (1-0) contre l'Ouganda

Victorieuse de l'Ouganda (1-0) au terme d'un match d'une intensité élevée, l'équipe du Sénégal a écrit une nouvelle page de son histoire, ce vendredi. Qualifiés pour les quarts de finale de la CAN 2019, comme en 2017, le capitaine Cheikhou Kouyaté et ses partenaires affronteront le Benin, qui a battu le Maroc un peu plutôt.



En attendant, il va falloir se remettre de nos émotions. Et eux aussi. Car jusqu'au bout, il a fait se battre et souffrir.



A la pause, les Lions menaient (1-0) sur la pelouse du Stade international du Caire. Malgré une très nette domination, ils ont rejoint les vestiaires avec un seul petit but d’avance (1-0). Les Cranes ont tenu un quart d’heure avant de céder sur un but Sadio Mané (15e), bien servi dans la profondeur par Mbaye Niang. Le score en restera là jusqu’à ma mi-temps.



A la reprise, les joueurs de Aliou Cissé n'ont pas été trop impressionnés. Ils ont rapidement pris les affaires en main. Les Lions ne n'ont pas laissé le ballon aux Cranes, misant dès le début de la deuxième période sur leur talent et leur discipline tactique.

La furia dans les tribunes adverses s'est tue d'un seul coup, quand Sadio Mané est fauché dans la surface de réparation. L e joueur de Liverpool a manqué son penalty (61e), sa meilleure occasion. Le n°10 des Lions était proche de doubler la mise mais sa frappe a terminé sur les gants du gardien Denis Onyango.

Face un cloc bas, il leur a manqué un petit quelque chose pour se mettre à l’abris. Comme souvent dans ces cas-là, l'adversaire en a profité pour se procurer des occasions, juste avant la fin de la rencontre.