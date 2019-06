C'est fini au stade du 30 Juin du Caire. Le Sénégal réussit son entrée dans la CAN 2019 en battant la Tanzanie par 2 à 0 grâce aux buts de Diao Keita Baldé (28e) et de Krépin Diatta (65e).

Le Sénégal occupe provisoirement la première place du Groupe C avant l'autre match qui opposera l'Algérie au Kenya.