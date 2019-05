CAN 2019 : La VAR sera utilisée dès les quarts de finale

Suleiman Waberi, le président de la commission des arbitres de la CAF, a assuré à la presse, que la VAR ne sera utilisée ni lors de la phase de poules ni au second tour de la compétition. Pour mieux les préparer à ce système, nombre d’arbitres candidats à officier les matches de la CAN 2019 ont profité d’intenses sessions de formation sur l’utilisation de la technique de la VAR. La CAF a par ailleurs, établi une liste de 27 arbitres centraux et de 22 assistants, qui ont participé à un stage de formation au Maroc.