CAN 2019 : La CAF révèle les chapeaux du tirage au sort (Document)

La CAF révèle les chapeaux du tirage au sort de la CAN 2019 à la veille de la cérémonie du tirage au sort de la Coupe d’Afrique des Nations Total CAF 2019 au Caire, le comité exécutif de la Confédération Africaine de Football a approuvé les règles de procédure pour le tirage au sort du 12 avril, conformément aux propositions du comité d’organisation de la CAN lors de sa réunion 24 heures plus tôt. La répartition des 24 équipes qualifiées dans les différents chapeaux s’est faite conformément au dernier classement FIFA du 4 avril 2019, accepté globalement comme indicateur du niveau de ces sélections.







Selon l’Article 73.1 des règlements de la compétition…



Le pays organisateur (Égypte) doit être tête de série du groupe A.

Le tenant du titre (Cameroun) doit être tête de série de l’un des cinq autres groupes ainsi que les quatre autres équipes de même niveau.



Selon le classement.



Procédures du tirage au sort / Les quatre chapeaux sont :



Chapeau 4 : se compose des 6 équipes de niveau IV



Chapeau 3 se compose des 6 équipes de niveau III



Chapeau 2 se compose des 6 équipes de niveau II



Chapeau 1 se compose des 5 équipes de niveau I