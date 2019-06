CAN 2019 : L’Algérie, « un match-test », selon Aliou Cissé

Aussitôt la victoire acquise sur la marque de 2-0, dimanche dernier, face à la Tanzanie, les Lions se sont tout de suite projetés sur leur prochain rendez-vous, d'une toute autre dimension. Ce jeudi, Sadio Mané and Co défieront l’Algérie, pour le compte de la deuxième journée du groupe C. «Un bon match-test» pour l’équipe nationale du Sénégal, selon le sélectionneur Aliou Cissé…