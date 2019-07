CAN 2019 : L’Algérie bat le Sénégal (1-0) et remporte la deuxième Coupe d’Afrique de son histoire

L’histoire était écrite d’avance. Après la finale de la CAN 2002 perdue face au Cameroun, l’équipe du Sénégal devait gagner son premier trophée de l’histoire du football sénégalais. Toutes les conditions étaient réunies pour que le rêve se réalise. Mais le conte de fées ne s’est pas bien terminé. Battus par l’Algérie, sur un but de Baghdad Bounedjah (2e) , les Lions sont tombés de haut.



L’Algérie a survécu et remporte la deuxième Coupe d’Afrique des nations de son histoire. Elle inflige aussi aux sénégalais, dominatrices, une défaite cruelle au terme d’une rencontre globalement ouvert. Un scénario qui n’est pas sans rappeler la finale de la CAN 2002, perdue chez nos voisins maliens face aux Lions indomptables, aux tirs au but.