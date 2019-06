CAN 2019 : L'ANPS, la FSF et Aliou Cissé ont fait le point, pour une meilleure collaboration

Une délégation de l'Anps composée du président Abdoulaye Thiam, du Secrétaire Général Bamba Kassé et du président de la commission d'organisation, Amedine Sy a rencontré la fédération sénégalaise de football représentée par ses Vice Présidents Abdoulaye Sow et Cheikh Seck. La rencontre s'est tenue en présence du Dtn Mayacine Mar et du sélectionneur national Aliou Cissé ainsi que des membres de la commission communication.



Les échanges ont porté sur l'amélioration des relations de travail entre journalistes sénégalais et fédération de football notamment les accès de la presse à l'équipe nationale lors des campagnes internationales comme la CAN et la Coupe du Monde.



A l'issue des échanges francs, il a été retenu ce qui suit :



1- Le principe de maintenir la collaboration avec la tenue régulière de rencontres du même type.



2- D'ici à la prochaine Can et selon les étapes de la préparation, de mettre en place un cadre de communication diligent entre d'une part le Media Officer et les journalistes. Dans ce cadre ceux parmi les journalistes qui se rendent à la préparation en Espagne sont priés de prendre contact avec Kara Thioune préposé aux relations avec les Médias.



3 A la fin de l'étape d'Espagne une évaluation sera faite. Des correctifs seront éventuellement apportés si besoin.



4-Les deux parties ont convenu qu'un Cadre de travail doit être mis en place et respecté par tous. Que les décisions retenues et transmises aux journalistes (joueurs désignés pour parler, heure d'entraînement, huis clos) soient respectées par les uns et les autres.



Le Secrétaire Général

AHMADOU Bamba KASSE