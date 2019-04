CAN 2019 / Droits TV : La RTS en pôle position pour diffuser la compétition

« Pour le cas du Sénégal, il faut tenir compte de la diversité médiatique. La RTS fait partie de la négociation de droits. J’ai reçu Mamadou Ibra Kane de E-medias hier et j’ai rendez-vous jeudi avec Birane Ndour du groupe Futurs médias. Nous laissons la porte ouverte à toutes les propositions. Pour dire que l’UAR ne prend pas de décision arbitraire. Nous allons parler avec le gouvernement et le CNRA parce que c’est un sujet sensible. Rien ne peut se faire sans la RTS. Il y’aura des ajouts, mais il faut tenir compte de la présence de la RTS, c’est une réalité permanente. Elle a donné mandat à l’UAR de faire des négociations. A fait savoir le président de l’UAR…





Toutefois, il précise que l’appel d’offres ne concerne pas seulement la CAN, il ne s’agira pas seulement de faire la diffusion de la CAN et de laisser les autres compétitions. « Nous n’avons pas un package intitulé CAN. Nous avons d’autres disciplines à commercialiser comme le foot féminin, le beach soccer… C’est le package mis à la disposition de ceux qui veulent acquérir les droits. »