CAN 2019 : C’est la RTS qui va retransmettre les matches

La RTS (télévision publique) est détentrice, pour le cas du Sénégal, de l’exclusivité de la retransmission des matches de la CAN 2019 (21 juin -19 juillet) en Égypte, a réaffirmé, mardi à Dakar, le directeur général de l’Union Africaine de Radiodiffusion (UAR), Grégoire Ndjaka, qui menace de poursuites judiciaires ceux qui s’aventureraient à pirater le signal.

« Si vous avez violé le contrat par exemple en piratant le signal ce n’est pas seulement la RTS qui va s’occuper de vous, mais la CAF et l’UAR », a-t-il dit, à l’issue de la cérémonie d’ouverture du séminaire sur l’exploitation et la commercialisation des droits CAF.

« On va porter plainte devant les tribunaux de Paris et vous allez payer là-bas », a t-il ajouté, insistant que « seule la RTS a l’exclusivité de la retransmission des matches de la CAN ».

Grégoire Ndjaka a annoncé la mise en place d’un dispositif qui « nous permettra en temps réel de savoir ce qui se passe sur les différents terrains et de trouver des solutions (...) ».

C’est un jeu extrêmement dangereux de penser pirater le signal, a averti le partron de l’UAR. il assure que ses équipes ont pris «toutes les dispositions pour protéger le signal». L’UAR va aussi aider ses membres à «protéger le signal», a-t-il dit. «Vous devez faire ce qu’on appelle la protection du signal parce que lorsque vous achetez le signal il est votre propriété et votre propriété seul», a-t-il lancé à l’endroit des chaines de télévisions qui ont souscrit au contrat avec l’UAR. Cependant, a t-il précisé, «les membres qui ont souscrit à ce contrat vont devoir payer le montant exigé parce que la CAF a mis sur pied un dispositif qui ne permet plus de donner à des tiers sans qu’ils n’aient payé entièrement leurs contributions ». « Cela veut dire que si vous avez signé avec l’UAR, vous devez payer jusqu’au dernier franc tout ce que vous devez payer et la meilleure manière de protéger le signal c’est le cryptage», a-t-il indiqué.